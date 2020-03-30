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Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı

Karantina günlerini evinde geçiren Ümit Özat, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı yaptı.

30.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:38

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAÇLARINI KESTİ, ŞARKI SÖYLEDİ

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu koronavirüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

Özat, koronavirüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.

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Ümit Özat’ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Bosna - Hersek, Rüştü Reçber, Ümit Özat, Spor

Haberin Videosu :

Teknik Direktör Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı!

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Haberler ›› Spor ››Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı - Spor
Yorumlar (5)
MUZZY:Eeeeee? Sonuc? Kendi sacini kendin kes kampanyasimi? binlerce insanin hayati tehlikede bu arkadasin olaya katkisi “KIL “. Ben anlamadim, sanirim problem bende
Cevap Yaz 1 0
EFSANE KRAL:Aynen Başkan Problem sende enazından bunu anlamışsın. . . sadece başlığı oku sonra ümitin dediklerini iki üç defa daha dinle tekrar yazışalım
0 1
DÖNERCİ ÜMİT ÖZAT:Dobişko olmuş iyice. Tam dönerci tipi var bu özatta :) Karpuz da yata yata büyürmüş.
Cevap Yaz 1 3
SVS:bravo adama eve berberde getirebilirdi ne kendini ne başkasını tehlikeye atıyor
Cevap Yaz 2 2
YENİCERİ:Sen nereden çıktın tosunum
Cevap Yaz 0 4

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