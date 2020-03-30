Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Karantina günlerini evinde geçiren Ümit Özat, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı yaptı.
30.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:38
Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.
SAÇLARINI KESTİ, ŞARKI SÖYLEDİ
Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu koronavirüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.
Özat, koronavirüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.
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Kaynak: Hürriyet
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Bosna - Hersek, Rüştü Reçber, Ümit Özat, Spor
Haberin Videosu :Teknik Direktör Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı!
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Yorumlar (5)
MUZZY:Eeeeee? Sonuc? Kendi sacini kendin kes kampanyasimi? binlerce insanin hayati tehlikede bu arkadasin olaya katkisi “KIL “. Ben anlamadim, sanirim problem bende
DÖNERCİ ÜMİT ÖZAT:Dobişko olmuş iyice. Tam dönerci tipi var bu özatta :) Karpuz da yata yata büyürmüş.