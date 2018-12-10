10 Aralık 2018, 10:18
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Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a Taş: Teferruat Deyip Pazarlık Yapan...

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından gündem yaratan paylaşımlarda bulundu.

Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, "Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe'ye Allah'tan başka kimsenin gücü yemtez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kart görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım." dedi. 
"SÖZ KONUSU FENERBAHÇE DİYEREK PAZARLIK YAPANLAR..."
Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe'nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı. 
Fenerbahçe,Ümit Özat

YORUMLAR (2)
KEREM: Ersun hocadan MEDET umanlar, emin olun ki hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Trabzon- Bursa maçında nasıl çözüldü dünya şahittir. Ufak hesapların peşinde olanlar büyük takımları yönetemezler.
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PAŞA: boş boş konuşuyor. bu ve rıdvan dilmen farklı bir algı yaratıyorlar. ersun yanal kulüp ile pazarlık yapmadı. ama kulüp şu an açıklayamıyor. açıkladığı anda cocu üç yıllık para alacak. ersun hocanın takvimden kastı oydu bence. ama bu iki şahıs ne hikmetse bir yerlerden emir almış gibi erusn yanala karşı çıkıyorlar. varsa bildiğiniz bir şey açıklayın bizde karşı çıkalım. ama bildiğiniz bir şey yoksa takımın bu durumdan nasıl kurtulacağını anlatın
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