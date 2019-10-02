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Ümit Özat: Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Teknik Direktör Ümit Özat, "Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı. Özat ayrıca, bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini de açıkladı.

02.10.2019 18:20

Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi hakkında da konuşan Özat, Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini de belirtti. Özat, tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim'le ilgili de konuştu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları:

Adana Demirspor'dan ayrılık süreci çok ani gelişti. Bir sabah 'helalleşelim dediler, biz de 'tamam' dedik. Murat Sancak'ın bende emeği çoktur. O benim için ayrıdır. Murat Sancak benim her zaman abimdir. Çocuklarımın, hanımımın abisidir. Ömrümün sonuna kadar da böyle olcaktır. Antrenörlüğün doğasında kovulmak vardır. Kovulmayan antrenör antrenör değildir. Ben bunu Manisaspor'dayken de demiştim. Azerbaycan'ın Sabah FK takımı ile sıkı temaslarımız oldu. Bizim de kendimize göre beklentilerimiz var. Sabah FK'nın maçlarını da izledim. Yurt dışında günü birlik olmuyor bu işler bunlar Türkiye'de hemen oluyor ama yurt dışında bu işler böyle değil. Sabah FK ile geçen hafta sıkı temas halindeydik. Doğru bir tercih yapmak lazım. Azerbaycan'nın doğru bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hatayspor'dan resmi ya da gayriresmi teklif almadım.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ HOCASI FATİH TERİM'DİR"

"Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim'dir. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Sizin maç izlemediğiniz stadyumlarda Fatih Terim maç yönetmiştir. O ayrı bir dünya. Fatih Hoca ile 6 maç çalıştım, biraz daha çalışsam daha farklı olabilirdi. Fatih Terim'in üzerine algı operasyon yapılıyor. Fatih Hoca merhametli adamdır."

"VEDAT MURIQI ÇALIŞMAYI SEVEN BİR ÇOCUK"

"Vedat çok çalışkan bir çocuk. Vedat o dönem antrenmanlarda bile gol atmakta zorlanıyordu. 3 yıl önce ben bu açıklamayı yaptım. Mourinho, Lukaku'yu Chelsea'den gönderdi, M. United'a aldı. Antrenör bindiği dalı kesmez. Vedat'ı ben gönderdiğim için artniyetli insanlar bunu paylaşıyor. Çamur at izi kalsın diyorlar. Vedat çalışmayı seven bir çocuk Allah da yardım ediyor."

"HAYALİMDE FENERBAHÇE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK VAR"

"Herkesin hayali var. Benim de hayalimde Fenerbahçe teknik direktörü olmak var. Kişilerden beklentim yok. Çalışmak lazım. İçimi bir Allah bir de ben bilirim. Türklük; Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık, Beşiktaşlılık, Trabzonsporluluk değildir, Türklük; kendi vatandaşına sahip olmaktır. Rakibinize saygı duymanız lazım. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz."

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Ümit Özat: Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim

Fatih Terim, Fenerbahçe, Ümit Özat, Spor

YORUMLAR(19)
BYMACHO:)))))Çoook geç kaldın be çocuk, anlaşılan işsizsin, sende bilirsinki TERİM den habersiz pekçok klüp antrönör almaz, alamaz, TERİM in onayı olmadan kuş uçmaz, bir göz kırpmasıyla maç kazanır, son 5 haftaya 15 puan geride girse şampiyon olur, evet sende bilirsinki bu ülkede TERİM gerçektir, tek başarısı GS klübüyle olan ülkenin en iyi teknik direktörüdür, ne Aykut KOCAMAN ne Ertuğrul SAĞLAM ne Şenol GÜNEŞ gibi diğer takımlarda başarı için uğraşmadan hazır ve nazır klüplerde görev almış tek teknik adamdır
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NURİ:Bence Türkiyenin en iyi antrönörü Şenol Güneştir . Tartışmasız ancak maalasef onun da bir Fener saplantısı var halbuki gerek yok futbolda herşey olur o travmayı geride bırakıp kin ve nefretini yenebildiği gün daha da büyüyecek , her gittiği klüpte iyi futbol oynatan , oynamayan oyuncuları tekrar parlatan , kısıtlı kadroyla başarılı sonuçlar alan Şenol Güneştir antrönörlükte budur : Ayrıca öğretmen olmanın bilgeliği ile de mütevazi kişiliği kendisine daha fazla saygı gösterilmesini hak ediyor
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3 3
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KENAN:Bu saatten sonra sana olan sevgim saygım bitti bu andan itibaren bu kulüpte işin olamaz Avrupa maçlarında dibe vuruşumuz ne başarısı var kebapçıdan dayak yeme ve çirkefliğinden başka
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ABC:Gercekler acıdır hacı Kenan doğru söyleyeni yedi köyden kovarlarmış adam haklı avrupada senin Ersun yanal ını kim takar kim tanır acı ama buda gercek
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2 2
MİSAFİR:dogru demis, ama futbol camiasi dogrulari pek sevmezler
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8 1
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MEMLEKETİM:Ümit bu yalakalik niye? Cakma imparatora yardimcimi lazimmis. En teknik adam diyorsun kimi yetisdirdi. Kime futbol ögretti. Simdi bana emre, okan duyeceksiniz. Emre ve okani yetisdiren Hagi idi. Su cakma imparatoru sisirmeyin artik. Sisirdiginiz kadar sisirdiniz. Paris macinda yenil sonra kendisi yalaka medya yorumculari yenilgiyi örtpast etmek icin iyi oynadik iyi oynadi yorumu yapiyorlar. Sirf cakma imparator havaya sokulsun diye. Yeter futboldan anlayanlar konussun artik. Biktik ylakalikdan.
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1234:Vardır bir çıkarı
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HAKLI:Adam objektifçe doğruları konuşmuş niye ağlıyorsunuz fenerliler ?
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METE:Bu sefer ne içtin ?Malüm senin gibi adamlar ayık gezmezler dikkat ette biryerini kaybetme. .
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ULVİ GÜNEŞ:Şenol Güneş düşmanlığı söyletiyor. Ağzı ile konuşmuyor yani.
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