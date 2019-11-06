Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım

Antalya'da düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 500 bin Afgan var. Afganistan'dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getireceklermiş. Türkiye'yi iç savaş toplumları cehennemine götürüyor bu iktidar" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a "Bu adamı tedavi ettirin" demişti. Özdağ ise Soylu'ya çağrıda bulunarak, "TV'lere çıkıp bana hakaret edeceğine, kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım" yanıtını verdi.

SOYLU "BU ADAMI TEDAVİ ETTİRİN" DEMİŞTİ

Soylu, "Türkiye'de 500 bin Afgan var. Afganistan'dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getireceklermiş. Türkiye'yi iç savaş toplumları cehennemine götürüyor bu iktidar" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anlamadığınız işlere karışmayın, anlamıyorsanız sorun. Ben buradan o sözde profesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Biraz da bu adama karşı dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin. Mağdur insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkanına buradan çağrıda bulunuyorum. Bu adamın başka işleri de var, bunu sizler de biliyorsunuz, tedaviye ihtiyacı var, tedavi ettirin. Bunu, mazlum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Bunu, Türkiye'yi birbirine karıştırmak isteyen, attığı tweet'lerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın."

Süleyman Soylu

"SOYLU'NUN BİZE ÖĞRETECEĞİ BİR ŞEY YOK AMA ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Özdağ, şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu'nun bir politikacı değil atanmış bir memur olduğunu ifade etmek lazım. Ama bakanlığın eski kimliğinden ötürü kendisini muhatap olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de 500 binin üzerinde Afgan var. Bu Afganların pek çoğu köylere gitmiş durumda. İran'dan da çok sayıda Afgan Türkiye'ye girmek için bekliyor. Soylu'nun bu konuda bize öğreteceği bir şey yok ama bizden öğreneceği çok şey var. Ben basından gelen bir bilgiyi toplumla paylaştım.

Burada önemli olan 500 bin Afgan ve İran üzerinden girmeye çalışan Afganlardır. Burada açıklamış olduğum Kabil üzerinden mafya aracılığıyla vize alarak giren Afganlar konusunda şu ana kadar Süleyman Soylu ne yapmış? Benim açıklamamı ihbar kabul etmişler de Afganistan'da bir çalışma başlatmışlar mı? Ya da Dışişleri Bakanlığı böyle bir araştırma yapmış mı? Önce bunları yapsınlar ondan sonra konuşsunlar."

"KENDİNE GÜVENİYORSAN GEL TELEVİZYONA ÇIKALIM"

Özdağ, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından Soylu'ya çağrıda bulunarak, "Süleyman Soylu, tek başına TV'lere çıkıp bana hakaret edeceğine eğer kendine güveniyorsan istediğin televizyonda istediğin genel müdürü yanına alarak dosyaların ile gel, Suriyeli sığınmacıları konuşalım" dedi.