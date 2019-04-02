Ümit Özdağ, İyi Parti'deki Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ
, partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti'li Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Özdağ, "Görevimden istifa ettim; ancak partide devam ediyorum" dedi.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
, görevinden istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Koray Aydın, twitter hesabından, konuyla ilgili, 'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, @iyiparti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur' paylaşımında bulundu.
ANKARA, -
Ümit Özdağ, İYİ Parti, Güncel
Kaynak: DHA