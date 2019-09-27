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Ümit Şamiloğlu barfikste dünyanın "1 numara"sı

Uluslararası Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 2019 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Serisi'nde milli sporcu Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde ilk sırada yer aldı.

27.09.2019 14:02Ümit Şamiloğlu barfikste dünyanın
Uluslararası Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 2019 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Serisi'nde milli sporcu Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde ilk sırada yer aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın 2019 yılındaki 8 serisi de gerçekleştirildi.
Serinin bir ayağına da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve en iyi 3 seri puanının dikkate alındığı organizasyonda, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde dünya klasmanında sezonu ilk sırada tamamladı.
Milli sporcu Ümit Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene benim için güzel geçti." dedi.
Şubat ayında sakatlanarak operasyon geçirdiğini dile getiren Ümit, "Sakatlıktan 3 ay sonra çalışmalara başladım. Tedavinin ardından katıldığım organizasyonlarda şampiyonluklar elde ettim. Challange Kupası'nda 8 ayak var. En iyi 3 puan dikkate alınıyor ve ben de barfikste ilk sırada yer aldım." diye konuştu.
Milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alma mücadelesi verdiğini anlatan Ümit, "Sakatlığım nedeniyle ben takımda yer almıyorum ancak bireysel çalışmaları sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Ümit Şamiloğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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