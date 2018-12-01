Ümit Sayın İle ''MİSS'' Gibi 90'lar

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile müzikseverleri kendisine hayran bırakan Ümit Sayın, dinleyiciler arasında yer alan Mıss Turkey güzellerine seslenerek ''Sanırım Türkiye' nin en güzel kızları şuan burada beni dinliyor, kendimi şuan çok şanslı hissediyorum. Bu gece bütün şarkılarım sizler için seslendireceğim. Açıkçası böylesine ''Miss'' gibi bir gece olacağı hiç aklıma gelmezdi. Hoş geldiniz... ''sözleriyle sahnesine devam etti.

Duygusal parçalarıyla hüzünlü bir hava estirdiği Pm sahnesinde doksanlı yıllardan seçtiği hareketli parçalarla seyircileri coşturmayı da başaran ünlü sanatçı, muhteşem performansı ile takdir topladı.

Yaklaşık 2 saat süren sahnesinde performansı hiç düşmeyen Ümit Sayın, ''Ben en çok Sezen Aksu şarkılarını seslendirince kendimi rahat ve huzurda hissediyorum' 'diyerek de minik serçeye olan hayranlığını da gizlemedi. Öte yandan ünlü sanatçıyı dinlemeye gelen arasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman' ın eski sevgilisi Ula Alex ve ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın kardeşleri Burak-Baran Andıç,Selin Borokay'da yer aldı.