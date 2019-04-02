Ümit Şenay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI ILGAZ belediye başkan adayı olan Ümit Şenay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ILGAZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ümit Şenay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI ILGAZ adayı Ümit Şenay kimdir? BTP ÇANKIRI ILGAZ adayı Ümit Şenay yüzde kaç oy aldı?

Ümit Şenay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI ILGAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ümit Şenay ILGAZ ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. ILGAZ ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Ümit Şenay adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ILGAZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.