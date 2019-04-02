Ümit Sezgin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK GÖKÇEBEY belediye başkan adayı olan Ümit Sezgin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK GÖKÇEBEY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ümit Sezgin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK GÖKÇEBEY adayı Ümit Sezgin kimdir? BTP ZONGULDAK GÖKÇEBEY adayı Ümit Sezgin yüzde kaç oy aldı?

Ümit Sezgin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK GÖKÇEBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Ümit Sezgin GÖKÇEBEY ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. GÖKÇEBEY ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Ümit Sezgin adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK GÖKÇEBEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.