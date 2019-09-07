Haberler» Spor» Haber

Ümit taekwondoculardan 2 madalya daha

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

07.09.2019 19:29 Ümit taekwondoculardan 2 madalya daha
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda kilolarda müsabakalar yapılırken; 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1'i altın 4'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününde madalya kazanan İkra Kayır ve Hüseyin Kartal'ı kutladı. Başkan Şahin, "Şampiyonanın üçüncü gününde 2 madalya daha kazanarak madalya sayımızı 8'e yükselttik. Kazanılan madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.
Şampiyonanın son gününde erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda müsabakalar yapılacak ve 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.



Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:02   Atlı Okçular Tokat'ta nefesleri kesti
20:54   Martino Minuto'dan bir altın daha
20:54   Hazırlık maçında golsuz beraberlik
20:47   Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
20:47   Granfondo istanbulpark start aldı
20:46   TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
20:40   Türkiye-Andorra mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!