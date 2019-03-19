Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?

Usta isim Ümit Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Peki, 65 yaşındaki hayata gözlerini yuman oyuncu Ümit Yesin kimdir?

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İstanbul-Ankara arasında geçen bir çocukluğu oldu. 1969 yılında İstanbul'a taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay'ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.

AĞA KARAKTERLERİ İLE AKLIMIZDA KALDI

Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı. Ümit Yesin, 1989 yılında TRT'de yayınlanan Hanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri,Çiçek takside Şeker Kazım, Cennet mahallesinde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterleri ile herkes tarafından tanındı. 1989 yılında TRT'de yayınlanan "Hanımın çiftliği" adlı dizideki Kabak Hafız rolünü oynarken Gülben Ergen, İlknur Bozkurt, Fikret Hakan, Bulut Aras, Meral Orhonsay, Ülkü Ülker, Aydemir Akbaş, Sami Hazinses, Merih Fırat, Ünsal Emre, Efkan Efekan, Erol Taş ile birlikte rol aldı.

CENNET MAHALLESİ DİZİSİNDE OYNADI

1995 ile 2003 yılları arasında oynayan " Çiçek Taksi" adlı dizide Erol Günaydın ,Eşref Kolçak, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Evin Esen ,Necati Bilgiç, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Aykut Oray ,Gafur Uzuner, Mahmut Cevher, Şevket Çoruh, Nilgün Belgün, Selehattin Taşdöğen gibi oyuncularla birlikte oynamıştır. 2004 ile 2007 yılları arasında "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen ,Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ile birlikte rol aldı. Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011 yılında boşandı.