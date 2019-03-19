Ümit Yesin Kimdir? Hayatını Kaybeden Ümit Yesin Kaç Yaşındaydı?

Ümit Yesin yaşamını yitirdi. Türk sinema ve dizilerinin usta oyuncusu Ümit Yesin'e dair kötü haber, rol arkadaşı Mustafa Avkıran tarafından verildi. Ümit Yesin, Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide başarıyla oynamıştı. Peki Ümit Yesin kimdir, kaç yaşındaydı? Usta oyuncu Ümit Yesin'e dair merak edilenler ve hayatı haberimizde.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara'da doğdu. İstanbul-Ankara arasında geçen bir çocukluğu oldu. 1969 yılında İstanbul'a taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksekokul ve konservatuar öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Ümit Yesin, 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay'ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi. Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

Ümit Yesin, 1989 yılında TRT'de yayınlanan Hanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakter, Çiçek takside Şeker Kazım, Cennet mahallesinde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterler ile herkes tarafından tanındı.

Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011 yılında boşandı. Evin Esen, 2012 yılında hayatını kaybetti.

ÜMİT YESİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yeni Gelin - 2017

Asla Vazgeçmem - 2015

Ağlatan Dans - 2014

Şefkat Tepe - Ekrem 2014

Galip Derviş - 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı-2011

Akasya Durağı-2009

Yol Arkadaşım-2008

Görgüsüzler-2008

Beş Kollu Avize - 2004

Cennet Mahallesi - 2004 (Muharrem/ 2004 - 2007)

Yalanın Batsın - 2002

Cabbar - 2002

Sınır - 1999

Çiçek Taksi - 1995 (Kazım Şentabak/ 1995 - 2003)

Hastane - 1993

Ah Gardaşım - 1991

Kurt Kanunu - 1991

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Doyumsuz - 1990

Hanımın Çiftliği (1990, dizi) - 1990

Medcezir Manzaraları - 1989

Bakımsız Tarzan - 1989

Ferman - 1988

Keşanlı Ali Destanı - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Hüzün Çemberi - 1988

Sığıntı - 1988

Düş Yakamdan Osman - 1987

Karınca Katarı - 1987

Yalnız Efe - 1987

Güneşe Köprü - 1986

Garip (2) - 1986

Yıkılmışım Ben - 1986

Bir Günlük Aşk - 1986

Suçumuz İnsan Olmak - 1986

Sıcak Geceler - 1986

Kertenkele - 1986

Namus Sözü - 1986

Amansız Yol - 1985

Seyyid - 1985

Melek Yüzlüm - 1985

Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985

Körebe - 1985

14 Numara - 1985

Şaban Pabucu Yarım - 1985

Kurbağalar - 1985