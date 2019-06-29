29.06.2019 22:48
Haberler » Spor » Haber

Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya

Ümitler Avrupa Şampiyonası

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Varşova 'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasının ferdi karşılaşmalarında son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı yaparken sıkletinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Öztürk madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen judokacı bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Hilal Öztürk üçüncülük kürsüsünde yer alırken, şampiyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Avrupa , Hilal Öztürk , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:59 Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
22:53 Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
22:47 Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya
22:44 Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi
22:41 Kamerun - Gana maçında gol sesi çıkmadı
22:23 Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası
22:21 Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası - OSMANİYE