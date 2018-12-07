Ümitler Judo 1'inci Lig 2'nci Etap Müsabakaları Başladı

07 Aralık 2018 Cuma 19:30



07 Aralık 2018 Cuma 19:30

Spor Toto Ümitler Judo Karma takımlar 1'inci Lig ikinci etap müsabakaları Türkiye Judo Federasyonu'nun Ankara'daki binasında bulunan spor salonunda başladı. Müsabakalarda takımlar; 4'er kadın ve erkek judokadan oluşan ekiple 8 sıklette karşılaşırken, ekipler tatamideki mücadelelerine sırasıyla; 63, +81, 44, 81, +63, 55, 52 ve 66 Kg'daki karşılaşmalarla çıktılar.İlk etap karşılaşmalarında ilk sırayı alan Kocaeli BBSK bu unvanını 45 puanla devam ettirirken, ikinciliği 42 puanla EGO SK, üçüncülüğü 36 puanla İstanbul BBSK, dördüncülüğü 33 puanla Balıkesir İDA elde etti.Organizasyon yarın yapılacak karşılaşmalarla son bulacak. Bu maçların ardından ise 09 Aralık Pazar günü Ümitler Mix 1'inci Lig'e yükselme müsabakaları gerçekleştirilecek.- Ankara