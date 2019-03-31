Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek Altın Madalya Kazandı

Rusya
'nın Tula kentinde yapılan Ümitler Avrupa
Kupası'nda Musa Şimşek
altın madalya kazandı. Sabah
seansında İlk turu bay geçen Şimşek, ikinci turda Moldovalı rakibi Stanila'yı ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Danimarkalı Ivanian'ı waza-ari puanıyla yenen Şimşek, yarı finalde Rus Marev'i ipponla yenerek finalist oldu.
Rus Abdul-Kerim Tasuev le akşam seansında karşılaşan Şimşek, maçı ipponla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
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Kaynak: DHA