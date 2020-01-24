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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.

24.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:53Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Toto 2020 Ümitler Judo Şampiyonası, 'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporseverler tribünleri doldurdu. Turnuvayı izleyen Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de 81 ilde yapılan judonun Kilis'te düzenlenmesi bizi mutlu etti. 62 ilimizden 871 sporcunun yanı sıra antrenör, hakemler ile birlikte 1250 kişi burada bulunuyor. İnsanların Kilis'e gelirken bakışları biraz farklıydı, geldikleri günden beri insanların bakış açıları biraz daha değişmiş oldu. Spor sadece bir yarışma değil, kültürel olarak büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan görüntüler

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları

Yarışmalardan görüntüler

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, DHA)



Türkiye, Kilis, Spor

Kaynak: DHA

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