Haberler » Spor » Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli damgası - Spor

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli damgası

Kilis'te düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inciliği elde etti.

26.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:30Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli damgası

'te düzenlenen Toto 2020 Ümitler Judo Şampiyonası'nda Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inciliği elde etti.

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inci oldu. Beşevler Spor Salonu'nda yapılan son gün karşılaşmalarından sonra 2'nciliği Manisa 2 altın, 3gümüş ve 5 bronzla elde ederken, Ankara ise 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

Son gün müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

70 Kg: 1. Şeyda Nur Çiçek (Manisa), 2. Gülbeyaz Seviş (Denizli), 3. Elif Nas Bostancı (Zonguldak), 3. Rümeysa Koto(Rize).

+ 70 Kg: 1. Duygu Dirgen (Manisa), 2. Nahide Saylağ(Mardin), 3. Yağmur Yılmaz (Trabzon), 3. Öznur Efe (Manisa).

Erkekler:

81 Kg: 1. Kadir Alkan (Şanlıurfa), 2. Yalçın Çalık (Osmaniye), 3. Kadir Can Usta (Trabzon), 3. Sidar Akkuş (Iğdır).

90 Kg: 1. İsmail Ünal (Ankara), 2. Cihan Ayberk Tiyek(İstanbul), 3. Ahmed Mücahid (İzmir), 3. Halil Buran (Balıkesir).

+90 Kg: 1. Münir Ertuğ (Kocaeli), 2. Recep Ergin (Balıkesir), 3. Yusuf Kaan Engin (Kocaeli), 3. Emir Yıldız (Sakarya)



Türkiye, Kilis, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:13  Aydın'ın sultanları Beylikdüzü deplasmanında rahat kazandı
18:13  Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi
18:18  Futbol: Süper Lig
18:16  Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
18:15  Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, sona erdi
26.01.2020 18:20:04