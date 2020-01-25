Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Spor
Toto 2020 Ümitler Türkiye
Judo Şampiyonası'nda Kilis
'teki müsabakalarda ilk gününde Kocaelili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırayı aldı.
Kilis'teki Beşevler Spor Salonu'nda yapılan müsabakaları başladı. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen dereceye girenlere madalyalarını verdi.
Şampiyonada ilk gün dereceye girenler şöyle belirlendi:
Kadınlar: "40 Kilo 1. Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli), 2. Nehir Ekşi (Manisa), 3. Zilan Ertem (Manisa), 3. Gülşen Tanrıkulu (Manisa). 44 Kilo: 1. Ecre Alayıldız, 2. Nurten Doğrusoy (Kocaeli), 3. Ayşe Nur Sülün (Kocaeli), 3. Ceren Yılmaz (Manisa). 48 Kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli),2. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 3. Şeyma Yıldırım (Konya), 3. Berika Kaplan (Samsun)"Erkekler: "50 Kilo: 1. İbrahim Demirel (Antalya), 2. Azmi Kocabey (Rize), 3. Ali Bozkurt (Kocaeli), 3. Yunus Emre Taviloğlu (Rize). 55 Kilo: 1. Yunus Emre Esenboğa (Iğdır), 2. Nizam Karsliyev (Antalya), 3. Şamil Demet (Ankara), 3. Enes Çakan (Kocaeli). 60 Kilo: 1. Talha Büyükeser (Konya), 2. Yücel Göker (Konya), 3. Davut Toktay (Van), 3.Emre Erman (Yalova)" - KİLİS