Haberler » Güncel » UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi - Haber

UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi

Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından uygulama noktasında sürücülere 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

06.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:39UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi
'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından uygulama noktasında sürücülere 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülere bilgilendirme yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl aralık ayının ilk haftasının 'Aile Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlandığını belirterek, "112 Acil Sağlık sistemi bu yıl 25'inci yaşını kutluyor. Bizler de bu hafta etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis il ve ilçelerinde birçok faaliyetler belirledik. Bunlardan bir tanesi de polis uygulama noktasında trafikteki sürücü kardeşlerimize 'Yaşama yol ver' adlı kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu araç kokusu ve reflektörlerimizi hediye ediyoruz. Bu etkinliğimizi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte koordine ettik. Onların bilgisi ve koordinesi dahilinde çeşitli saatlerde uygulama noktasında bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Destek veren bütün ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sürücülere hediyeler verilerek bilgilendirme yapıldı. - BİTLİS

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Trafik Şube Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12 Ardahan buz kesti - Haber
11:12 Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi - Haber
11:12 Ukrayna polisi, türk tır şoförleriyle yaşadığı arbedenin görüntülerini yayınladı - Haber
11:12 Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanları sayısını açıkladı - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
6.12.2019 11:14:39