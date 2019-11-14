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UMKE ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

KIRIKKALE'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9'uncu Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı'nın son gününde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

14.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:58UMKE ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

KIRIKKALE'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9'uncu Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı'nın son gününde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

'de, 12-14 Kasım arasında Ankara, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Yozgat'tan 150 gönüllünün katılımıyla UMKE 9'uncu Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı düzenlendi. Kampın son gününde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletme Müdürlüğü'nde kurtarma tatbikatı düzenlendi. Ekipler, senaryo gereği kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) şüphesi olan bir trafik kazasına müdahale etti. Kaza yerine ilk gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi alırken, UMKE ve itfaiye ekipleri, KBRN ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda, yaralıları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, UMKE'nin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere, temel ve ileri eğitimleri almış ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış, gönüllülük esası temeline dayalı sağlık personelinden oluştuğunu söyledi. 12-14 Kasım tarihlerinde bölge illerinin katılımıyla Kırıkkale'de eğitim ve tatbikat kampı düzenlendiğini dile getiren Ağırtaş, "Söz konusu kamp kapsamında bölge illerinden gelen ve ilimizden katılan 150 UMKE gönüllüsü ile teorik ve pratik eğitimler yapılmıştır" dedi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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