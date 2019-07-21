Haberler» Güncel» Haber

UMKE ekiplerinini kurtarma çalışmaları

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda koruyucu sağlık hizmetleri çalışmaları sürdürülüyor.

21.07.2019 13:54
Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda koruyucu sağlık hizmetleri çalışmaları sürdürülüyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların başladığı günden itibaren hem tahliye edilen vatandaşların sağlık muayenesinden geçirilmesinde hem de devam eden günlerde kayıp ihbarlarıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinde, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil Servis istasyon ekiplerinin görev aldığı belirtildi.
Haricen mobil sağlık aracının Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü mevkisine yerleştirildiği ve sağlık hizmetindeki çok yönlü çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Eş zamanlı olarak içme suları, kullanma suları açısından ve diğer koruyucu sağlık hizmetleri açısından da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile Sayın Valimizin başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Sel neticesinde kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ilaçları da sele kapıldığından ihtiyaç dahilindeki ilaçlar Sayın Valimiz koordinasyonuyla temin edilmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. UMKE ekiplerinini kurtarma çalışmaları
Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, su baskını, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:20   Üst sınıfa ŞEGEM ile hazırlanıyorlar
14:20   Yeşilyurt Belediyesi TKB heyetini ağırladı
14:20   Şüheda Camisinde sona gelindi
14:20   Rize'de kamyonet köprüden dereye düştü: 2 yaralı
14:19   Büyükşehir kendi fidanını üretiyor
14:19   Hacı adayları, dualara uğurlandı
14:19   Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi