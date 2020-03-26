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UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.

26.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:04
UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.

Jandarma ve polisin birlikte görev yaptığı noktada, UMKE bünyesinde görevli 2 hemşire Manavgat'a giren araçların sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Konya-Antalya Karayolu üzerinde Manavgat Hacıobası Mahallesi'nde bulunan ve jandarma ile polisin birlikte görev yaptığı daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrollerine başlandı. Bugüne kadar polis ve jandarmanın kimlik, ehliyet ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptığı uygulama noktasında Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bünyesinde görevli hemşireler tarafından sağlık taraması gerçekleştiriliyor. UMKE görevlileri başta araç sürücüleri olmak üzere araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların ateşini ölçerken, korona virüsü kapsamında alınan önlemler ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Manavgat, Antalya, Konya, Güncel

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