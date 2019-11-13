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UMKE personeli Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak üzere hazırlıklarını tamamlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, Yalova'dan dualarla uğurlandı.

13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:06UMKE personeli Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak üzere hazırlıklarını tamamlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, 'dan dualarla uğurlandı.
Harekat kapsamında Şanlıurfa'daki üç ilçede görev yapacak 12 kişilik UMKE personeli için İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan Vali Muammer Erol, UMKE'nin gönüllülüğe dayanan hizmetiyle ön plana çıktığını söyledi.
Ekibin, yeterliliğinin üzerinde görevler üstlendiğini vurgulayan Erol, "Kendileriyle iftihar ediyoruz. Allah gayretlerini bereketlendirsin, sağlıkla gidip gelsinler. Milletimiz ve memleketimiz, inşallah hepimizin gayretiyle bu tür badirelerden, sıkıntılardan yüzümüzün akıyla çıkacaktır. Duamız, niyazımız bu yöndedir." dedi.
İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı da ekiplerin Şanlıurfa'nın üç ilçesindeki sahra hastanelerinde görev yapacağını anlattı.
Halen bölgede iki ambulansla personellerinin görevde olduğunu dile getiren Kaşıkçı, ihtiyaç halinde takviye yapabileceklerini sözlerine ekledi.
Program, Vali Erol'un Türk bayrağını ekip liderine vermesi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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