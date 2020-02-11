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UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde rahatsızlanan 2 kardeş, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

11.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:24UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu
'ün ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde rahatsızlanan 2 kardeş, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
İlçeye bağlı Kaynak köyünde yaşayan ve yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal şikayetleri olan 2 yaşındaki Ayvaz Uğur ile 3 aylık kardeşi Sümeyra'nın yakınları, durumu İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine iletti.
Köy yolunun tipi yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 4 saat süren çalışma sonucu tam paletli ambulansla Ayvaz ve Sümeyra kardeşleri köylerinden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Uğur kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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