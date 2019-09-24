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- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu

- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durduMUSKAT - Körfez ülkesi Umman'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

24.09.2019 22:19
- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu
MUSKAT - Körfez ülkesi Umman'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Körfez ülkesi Umman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tüm devlet ve özel okullarda gelecek Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi.
Umman Meteoroloji Merkezi, fırtınanın etkisinin en fazla Mahot kentinde hissedileceğini bildirdi. Ummanlı yetkililer, acil durumlar için kurtarma ekipleri kurduklarını ve fırtınadan dolayı halka gerekli önlemleri alma çağrısında bulunduklarını açıkladı. Perşembe gününe kadar devam edecek fırtınanın gelecek saatlerde ilerleyeceği ve Umman'ın çoğu bölgelerine ulaşacağı bildirildi.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen fırtına ülkenin çeşitli bölgelerinde sele sebep olmuştu.
- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu

Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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