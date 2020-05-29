Umman'da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti

Körfez ülkesi Umman'da yaşanan fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken bir hastane kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Umman'da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti
29.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:44
Körfez ülkesi Umman'da yaşanan fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken bir hastane kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Körfez ülkesi Umman'da yaşanan fırtına ve yağışlar hayatı felç etti. Umman'ın güneyindeki Zufar şehrini vuran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetle yağışların yol açtığı selde onlarca ev ve aracın mahsur kaldığı ifade edilirken, sivil savunma ekiplerinin selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı aktarıldı. Umman resmi ajansı, fırtına ve yağışlar nedeniyle Zufar şehirindeki Sadah Hastanesinin tahliye edildiğini duyurdu.

Öte yandan Umman meteoroloji uzmanları, Zufar şehrindeki fırtına ve yağışların 2 gün daha devam edeceğini belirtti. - MUSKAT

Kaynak: İHA

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