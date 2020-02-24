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Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Umman Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

24.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:48Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Umman Sağlık Bakanlığı, 'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Umman devlet televizyonunda yayımlanan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs tespit edilen 2 kişinin karantina altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Açıklamada, bunun Umman'daki ilk Kovid-19 vakaları olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.
Haberde ayrıca Sivil Havacılık Otoritesinin, İran ile Umman arasındaki tüm sivil uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı ifade edildi.
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.
Körfez ülkelerinden Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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