Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
16.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:39
Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.
EVLERİ, BAHÇELERİ, DÜKKANLARI İSTİLA ETTİLER
Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti.
VATANDAŞLAR DURUMA ŞAŞIP KALDI
Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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