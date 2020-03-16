Umman'da karınca istilası
Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.
16.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:21
Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.
Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
(İHA)
Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Umman'da karınca istilası
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