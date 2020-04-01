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Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

01.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:56
Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı
Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.
Can kaybıyla ilgili ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 210'a yükseldiği aktarıldı.
Bunun yanında, tedavisi tamamlanan 5 hastanın daha taburcu edildiği ve hastalığı yenen kişi sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı - Haberler

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