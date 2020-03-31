Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Umman'da koronavirüs önlemleri kapsamında memurlar uzaktan çalışacak

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında kamu personelinin uzaktan çalışması kararı aldı.

31.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:24
Umman'da koronavirüs önlemleri kapsamında memurlar uzaktan çalışacak
Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında kamu personelinin uzaktan çalışması kararı aldı.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman İçişleri Bakanı Hamud bin Faysal Elbu Saidi başkanlığındaki koronavirüsle ilgili komite bugün toplandı.
Komiteden toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayının artması nedeniyle devlet memurlarının uzaktan çalışması yönünde karar alındığı belirtildi.
Karar, işi ofiste bulunmayı zorunlu kılan memurları kapsamıyor.
Çalışan sayısındaki azalmanın hizmette aksamaya neden olmaması için hükümet yetkililerine önlem alma çağrısı yapılan açıklamada, özel sektörün de benzer uygulamaya gitmesi gerektiği kaydedildi.
Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Umman Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 192'ye yükseldiği açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Umman'da koronavirüs önlemleri kapsamında memurlar uzaktan çalışacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:17: AK Parti yaşlılar için seferber oldu - Haber 18:16: Hatice teyzeden "Vefa Sosyal Destek Grubu"na teşekkür - Haber 18:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber