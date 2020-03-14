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Umman'da koronavirüse karşı önlemler artıyor

Umman'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitim 1 ay durduruldu.

14.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:58
Umman'da koronavirüse karşı önlemler artıyor
Umman'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitim 1 ay durduruldu.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Koronayla Mücadele Yüksek Komitesi'nin kararıyla 15 Mart'tan itibaren tüm okullarda eğitim 1 ay askıya alındı.
Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 20 olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, virüs bulaşanlardan 18'inin İran'a, birinin de İtalya'ya seyahat ettiği, diğer bir kişinin salgına yakalanma nedeninin ise araştırıldığı aktarılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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