Umman'da şiddetli yağışlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Umman'da etkili olan şiddetli yağışlar, Es-Siib kentinde 6 Asyalı işçinin ölümüne yol açtı. Güncel Kaynak: AA
Umman Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Es-Siib kentinde yerin 14 metre altında şehrin ana su şebekesi için boru döşeyen 6 işçinin şiddetli yağmur sebebiyle boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu Asyalı işçilerin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Umman'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinde, bir süredir bölgedeki kötü hava koşulları sebebiyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapılıyor.