Umman'da Sultan ailesi yeni sultanın seçimi için bir araya gelecek

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi, Sultanlık ailesine yeni sultanın belirlenmesi için toplanma çağrısı yaptı.

Konsey, Sutan Kabus'un vefatının ardından yaptığı yazılı açıklamada, tüm konsey üyelerinin toplanarak Sultan ailesinin de ülkeye yeni sultanın kim olacağını belirlemek için bir araya gelmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Saltanat Ofis Bakanı ve Savunma Bakan Vekili Sultan bin Muhammed el-Numani başkanlığında toplanan Konsey oturumunun devam edeceği belirtilen açıklama, ülkenin hayrı için bağlılık ve itaat halinde kalınacağı vurgulandı.

Konsey'in Anayasa'nın 6'ıncı maddesi gereği toplandığı aktarılan açıklamada, son olarak "Allah Umman'ı ve Umman halkını korusun." ifadeleri yer aldı.

Umman'da Anayasa'nın ilgili maddesine göre, Sultanlık makamının boş kalmasının ardından, Sultan ailesinin toplanarak 3 gün içinde tahta geçecek ismi belirlemesi gerekiyor.

Söz konusu bu 3 günlük sürede ortak bir isimde uzlaşılamazsa Milli Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme Başkanı, danışma konseyinin iki kanadının başkanları bir arada Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açacak ve o kişi ülkenin başına geçecek.

Umman Sultanlık Divanı bugün sabaha karşı ülkenin Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat ettiğini duyurdu ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Kaynak: AA