Haberler » Güncel » Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı - Haber

Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Umman, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

05.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:26 Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı
Umman, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, taraflara diyalog çağrısında bulundu.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan açıklamada, "Umman Sultanlığı, ABD ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Her iki ülkeyi diyaloğa davet ederek sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.
Her iki ülkeyle iyi ilişkilere sahip olan Umman, uluslararası toplumu, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde sarf edilen çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:44   İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı - Haber
20:42   BAĞCILAR'DA FECİ KAZA: BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Haber
20:40   Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Haber
20:40   Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi - Haber
20:39   Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
5.01.2020 20:46:24