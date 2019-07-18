18.07.2019 11:37
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Umman'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Umman

Umman, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Umman, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'de Türk Başkonsolosluğu görevlilerinin hedef alındığı silahlı terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Umman'ın, kardeş Irak ile dost Türk halkı ve hükümetlerine en içten başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Türkiye, Erbil, Güncel

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