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Umman Hava Yolları uçağı, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Maskat seferini yapan yolcu uçağı, arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

09.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:06Umman Hava Yolları uçağı, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

seferini yapan yolcu uçağı, arıza nedeniyle Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsviçre'nin Zürih kentinden Umman'ın başkenti Maskat'a gitmek için 224 yolcu ve 11 mürettebat ile havalanan Umman Hava Yolları'na ait A40-DC kuyruk numaralı yolcu uçağının saat 04.00 sıralarında Türkiye semalarındayken kabin basıncında sorun yaşandı. Oksijen maskeleri açılan uçağın pilotları, Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş için izin talebinde bulundu. Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı, güvenli bir şekilde havalimanına iniş yaptı.Uçağın yolcuları, kentteki otellere yerleştirilirken, Umman Hava Yolları yaşanan durum nedeniyle yolculardan özür diledi. Hava yolu şirketinin yolcuları Maskat'a götürmek için gelecek uçağının saat 20.00 sıralarında Diyarbakır'da olacağı bildirildi.



Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, Maskat, Güncel

Kaynak: DHA

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