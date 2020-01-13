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Umman'ın yeni sultanı, BAE veliaht prensinin elini sıkmadı

Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı üzerine ülkeye bir başsağlığı ziyareti gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, burada yeni sultan tarafından pek hoş karşılanmadı.

13.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:47

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'i ziyaret etti. Ziyarete, Umman Sultanı'nın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid'in elini sıkmayı reddettiği anların görüntüsü damgasını vurdu.

VELİAHT PRENSİ, UMMAN'A TAZİYEYE GİTTİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan, beraberindeki heyetle birlikte Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı üzerine ülkeye bir başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Söz konusu ziyarete ise yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'in BAE Veliahtı Zaid'e karşı soğuk tavırları damga vurdu. Ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde Sultan el Said'in Zaid'in el sıkışmak için yaptığı girişime karşılık vermediği görüldü.

Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Heysem bin Tarık bin Teymur biyografi!Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Heysem bin Tarık bin Teymur biyografi!

Umman'ın yeni sultanı, BAE veliaht prensinin elini sıkmadı

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya, Güncel


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