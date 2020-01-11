Haberler » Güncel » Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur oldu - Haber

Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur oldu

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı oldu.

11.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:56Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur oldu
Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı oldu.

Umman resmi televizyonunun haberine göre, Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açtı.
Zarfta ülkenin başına Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in geçmesinin vasiyet edildiğinin öğrenilmesi üzerine sultan ailesi Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atadı. Heysem bin Tarık yemin ederek görevine başladı.
Sultan Kabus'un amcasının oğlu olan Bin Tarık (66), 2002 yılından bu yana Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yapıyordu. Bin Tarık, aynı zamanda Sultan Kabus'un özel temsilcisi olarak görevler üstlendi.
Umman Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat etmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Havadan ek fotoğraflar/Başakşehir'de işyerinde yangın - Haber
11:43  Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi (ek... - Haber
11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 11:47:32