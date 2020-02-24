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Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Umman, İran'dan gelen 2 vatandaşında koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı.

24.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:24

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 624 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bir ülkeye daha sıçradı. Umman, 'dan gelen 2 vatandaşında koronavirüsün tespit edildiğini açıkladı.

İRAN'DA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Vuhan merkezli salgın nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptığını itiraf eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

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Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

İran, Güncel

Kaynak: AA


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