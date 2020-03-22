Umman, koronavirüsle mücadele önlemlerini artırıyor

Umman yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda toplanılması, gazete ile dergilerin basımının durdurulması gibi bir dizi önlem aldı.İşgücü Bakanlığından yapılan açıklamada, işçilerin her ne şekilde olursa olsun kalabalık gruplar halinde toplanmalarının yasaklandığı ve bu karara uymayanlara hukuki yaptırım uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, yabancı işçilere iş saatlerinden sonra, haftalık tatil ve izinlerde ikamet ettikleri yerlerden ayrılmama ve zorunlu olmadıkça halka açık alanlarda bulunmama çağrısı yapıldı.Açıklamaya göre, ülkede ayrıca, kamuya açık alanlardaki her türlü toplanmanın yasaklanmasına, gazete ve dergilerin basımının, alım ve satımının durdurulmasına ve döviz bürolarının kapatılmasına, döviz işlemlerinin bankalardan yapılmasına karar verildi.Alınan önlemler arasında, devlet dairelerindeki memur sayısının azaltılması ile özel ve devlet kurumlarındaki danışmanlık bürolarının kapatılması da yer aldı.Öte yandan Umman Sağlık Bakanlığı, 3 kişide daha virüs görülmesiyle toplam vaka sayısının 55'e yükseldiğini, hastalığa yakalananlardan 17'sinin ise iyileştiğini duyurdu.

Kaynak: AA