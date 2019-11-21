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Umman Milli Günü Ankara'da kutlandı

Umman Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

21.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:38Umman Milli Günü Ankara'da kutlandı
Umman Milli Günü vesilesiyle 'da resepsiyon düzenlendi.
Umman'ın Ankara Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim el Salhi'nin ev sahipliğinde bir otelde verilen davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başladı.
Kutlama pastasının kesilmesiyle devam eden resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.

Resepsiyon, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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