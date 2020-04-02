Umman Petrol Bakanı: "Mart 2020'den sonra petrol üretimini azaltmak zorunda değiliz"

Umman Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed bin Hamed el Rumhi, ülkesinin bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yapılan üretim kısıntısı anlaşmasının sona erdiği Mart 2020'den sonra petrol üretimini azaltmak zorunda olmadığını ifade etti.Rumhi, Umman'ın El-Vatan gazetesine verdiği mülakatta ülkesinin, Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'yle (OPEC) olan anlaşmasının, 31 Mart son gün olmak üzere günlük petrol üretiminin 45 bin varile düşürülmesi olduğunu, dolayısıyla bu tarihten itibaren üretimin azaltılmasında herhangi bir yükümlülükleri olmadığını belirtti.Ummanlı Bakan, OPEC üyesi olmayan ülkesindeki üretimin, fiyatlardaki düşüşten etkilenmediğini, üretimin yüzde 100'e ulaştığını aktardı.Umman'ın günlük 970 bin varile ulaşan kısıtlı petrol üretimine işaret eden Rumhi, piyasalarda damping yapmamaya özen gösterdiklerini belirtti.Rumhi ayrıca ülkelerin bu hassas aşamada üretimi artırmasını desteklemediğini, bu durumun ne ülkelerin ne de dünyadaki petrol endüstrisinin çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.Petrol fiyatlarını etkileyen faktörlerÖnümüzdeki günlerde, üretici ve tüketici; tüm ülkeleri memnun edecek bir açılıma şahit olunacağına dair umutlarını dile getiren Rumhi, OPEC'in bu konuda sarf ettiği çabalara dikkati çekti.Rumhi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin birçok faktöre bağlı olduğunu hatırlattı.Bu faktörler arasında yeni tip koronavirüsün etkisinin ortadan kalkmasının da bulunduğunu söyleyen Rumhi, ayrıca durumun, OPEC'in diyalog masasına geri dönmesi, piyasalarda kontrolü sağlaması ve üretimin azaltılması konusunda yeniden anlaşmaya varılmasındaki kabiliyetiyle de ilgili olduğunu belirtti.Ummanlı Bakan, bunlardan sonra petrol fiyatlarının bu yılın son çeyreğiyle birlikte 30-40 dolar arasında değişmesini beklediklerini ifade etti.Petrol piyasasının kritik bir aşamadan geçtiğine dikkati çeken Rumhi, bu süreçte üreticiler için ekonomik kayıpların önemli olacağını aktardı.Rumhi, dünyada üretilen günlük 100 milyon varil petrolün 80-90 milyonunun tüketildiğine, böylece günlük 10-15 milyon varilin fazlalık olduğuna dikkati çekti.Ummanlı Bakan, sonuç olarak fiyatların 15 doların altına düşmesinin şirketleri üretimi kısıtlamaya ya da durdurmaya zorlayabileceğini söyledi.Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC, Rusya önderliğindeki bazı örgüt dışı petrol üreticisi ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşması dün sona ermişti.

Kaynak: AA