Haberler » Güncel » Umman Riyad Anlaşması'nın Yemen krizine çözüm getireceğinden ümitli - Haber

Umman Riyad Anlaşması'nın Yemen krizine çözüm getireceğinden ümitli

Umman Sultanlığının, Yemen krizine son verecek kapsamlı bir çözüme ulaşılmasından ümitli olduğu bildirildi.

12.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:22Umman Riyad Anlaşması'nın Yemen krizine çözüm getireceğinden ümitli
Umman Sultanlığının, krizine son verecek kapsamlı bir çözüme ulaşılmasından ümitli olduğu bildirildi.
Umman Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Umman Sultanlığı, Suudi Arabistan'ın Yemenli taraflar arasında Anlaşması'na ulaşmada gösterdiği çabayı memnuniyetle karşılıyor. Umman, bunun Yemen'deki mevcut krize son verecek kapsamlı bir çözüme ulaşmaya zemin hazırlayacağını ümit ediyor." ifadelerine yer verildi.
Umman Sultanı Kabus bin Said, dün Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Yemen'den Sorumlu Yardımcısı Prens Halid bin Selman'ı kabul etmişti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Bin Selman, bugün yaptığı açıklamada, Sultan Kabus'un bölgedeki duruma ilişkin görüşlerini aldıklarını belirtmişti.
Sultan Kabus, son yıllarda resmi temaslarda ve görüşmelerde nadiren yer alıyor.
Riyad Anlaşması
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.
Ne olmuştu?
Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.
Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

Riyad, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:30 Irak'taki yerel seçimler belirsiz bir tarihe ertelendi
20:27 DHA YURT BÜLTENİ-19
20:26 İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
20:21 Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 20:32:44