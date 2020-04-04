Umman ve Filistin'de koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Umman ve Filistin'de her geçen gün artıyor.
04.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:40
Umman Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede 25 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 277'ye yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, Kovid-19'a yakalananlardan 61'inin iyileştiği belirtildi.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 11 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 205'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalananlar arasında 11 ve 15 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu ve çocuklara virüsün ebeveynlerinden bulaştığı kaydedildi.
Kaynak: AA