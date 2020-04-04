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Umman ve Filistin'de koronavirüs vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Umman ve Filistin'de her geçen gün artıyor.

04.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:40
Umman ve Filistin'de koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Umman ve Filistin 'de her geçen gün artıyor.
Umman Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede 25 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 277'ye yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, Kovid-19'a yakalananlardan 61'inin iyileştiği belirtildi.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 11 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 205'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalananlar arasında 11 ve 15 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu ve çocuklara virüsün ebeveynlerinden bulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, Twitter, Güncel
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