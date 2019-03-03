Ümmet Akın; "Çocuklarımız İçin Eğitim Merkezi Kuracağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, belediye bütçesinin yüzde 20'sini insan gelişimine ayıracaklarını belirterek "0-6 yaş arası okul öncesi eğitim merkezi kuracağız. Çocuklarımızın becerilerini, yenilikçiliğini ve farkındalığını keşfetmesi sağlayacağız. İnsan odaklı çalışacağız" dedi.Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin hizmet binası açılışına katıldı. Bedesten Çarşısı'ndaki binasının açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları katıldı. Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, Başkan Yardımcısı Dr. Şakir Bozdağ, Yönetim Kurulu üyeleri Elvan Güçerdem ve Feri Yaman ile üyelerinin hazır bulunduğu açılışta Akın, otizmli çocukların ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Açılışta konuşan dernek başkanı Özdemir, "Çocuklarımızın ve ailelerimiz birçok sorunla karşılaşıyor. Çocuklarımızın gelişimi için eğitim ve spor başta olmak üzere birçok alanda projelerin hayata geçmesini istiyoruz. Otizmli çocuklarımızın farkındalığı Aydın'da da en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.Yönetim Kurulu üyesi Elvan Güçerdem'in otizmli çocuklara belediyelerde iş olarak kontenjan verilmesi yönündeki talebini Akın, olumlu karşıladı.Germencik'te belediye başkanlığı yaptığı dönemde eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Akın, "Bu anlamda eğitim alanında önemli projeleri hayata geçirdik. Efeler'de de eğitim alanında projelerimiz devam edecek. Belediyemizin bütçesinin yüzde 20'sini insan gelişimine ayıracağız. 0-6 yaş arası okul öncesi eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Bunu sadece otizmli çocuklarımız için değil Efeler'de yaşayan tüm bireylerimiz için yapacağız. Bu merkezimizde velilerimize seminerler vermeyi düşünüyoruz. Bunu çocuk gelişimci, psikolog, eğitimci ve akademisyenlerle birlikte ekip oluşturup doğru bir eğitim modeli ortaya koyacağız. Çocuklarımızın becerilerini, yenilikçiliğini ve farkındalığını keşfetmesi sağlayacağız. İnsan gelişiminde bilimsel olarak neye ihtiyaç varsa onu planlayıp hayata geçireceğiz. İnsan odaklı çalışacağız. " şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Akın ile birlikte protokol üyeleri binanın açılış kurdelesini kesti. - AYDIN