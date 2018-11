Ümmet Akın; "Çömlek Ustalarımıza Sahip Çıkacağız"

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:37



Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Karacasu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinde çömlek ustalarının sorunlarına çare olacaklarını ve kazançlarını artırmalarına yardımcı olacaklarını belirtti.Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde haftaya Karacasu'da başlayan Ümmet Akın ilçenin tarım, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olması gerektiği yerde olmadığına değindi. Akın, "Aydında tarihiyle büyük bir öneme sahip Karacasu 1867'den bu yana Aydın'ın ilçesi. Karacasu Afrodisias Antik Kenti ve çevresinde bulunan tarihi eserlerden ilçenin tarihinin 5-6 bin yıl öncesine kadar uzandığı tarihçilerimiz tarafından belirtiliyor. Aslında büyük bir turizm merkezi olabilecek ilçemizde malesef esnaf turizm gelirinden yararlanamıyor. Yine Çamarası Köyü'nde bulunan Sırtlanini Mağarası'nın görülmeye değer güzelliğinin turizme yapacağı katkı büyük önem arz ediyor. Turizmin yanı sıra bu ilçenin en büyük gelir kaynakları arasında tarım bulunuyor. Tarım olarak da 222 bin metrekare alana sahip güzel ilçemiz Aydın'ımızın en yüksekte bulunan yerleşim merkezi. Tütün yetiştiriciliğinin yanı sıra bir süredir de kekik yetiştiriciliği yapılan Karacasu da sayısı her geçen gün azalan toprak testi, toprak bardak, küp, saksı, vazo ve süs eşyaları üreten zanaatkarlarımız var. Biz her ziyaretimizde burada bulunan bu dükkanları ziyaret ettik ve kendilerinden gerekli bilgileri aldık. Zanaatkarlarımızın Karacasu'da kalkınma ve tanıtımında önemli rolü bulunmakta. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette ise bu esnaflarımızın para kazanması için gerekli çalışmalarımızı yaparak elimizden geleni kendileri için yapacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.Belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini kaydeden Akın, "Halk arasında çömlekçilik sanatı olarak bilinen bu sanat dalı için belediye olarak bütün imkanları kullanacağız ve esnaflarımızın yanında olacağız. İşledikleri topraklar ve bu işlemlerden sonra fırınlamada kullandıkları çam odununa ödedikleri ücretler bu esnafın kazancına büyük engeller koyuyor. Üretken Belediyecilik bizim ilk hedefimiz. Üreten hemşerilerimizin de yanında olmak bizim bir diğer prensibimiz. Aydın'da her ilçemizde her esnafımızın yanında olmaya gayret gösterecek ve herkesin para kazanmasını sağlayacağız. Seçimlerden sonra parti rozetimizi kenara bırakıp herkese eşit yaklaşacağız" dedi. - AYDIN