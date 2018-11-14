Ümmet Akın; "Didim Turizmde Hak Ettiği Yerde Değil"

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Didim'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede Turizmin hak ettiği yerde olmadığını dile getirdi.Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın, Didim'de gerçekleştirdiği ziyaretlerinde kahvehanelerde ve ilçe merkezinde Didimlilerle bir araya geldi. Akın, Didimlilerin sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü noktasında hayata geçirmek istediği projelerini anlattı. Vatandaşların Didim'de Turizmin bitme noktasına geldiğini beyan etmesi üzerine Akın, "Aydın'ın ve ilçelerinin hak ettiği yerlere gelmesi için çalışacağız. Bundan böyle ziyaretlerimizi sıklaştırarak sürdüreceğiz. Turizm konusunda 5 yıldız kalkınma programımız olduğunu her defasında dile getiriyorum. Yine bu 5 yıldız kalkınma programımıza bağlı olarak 27 dev proje ile Aydın'ı tüm ilçelerini şaha kaldıracağız. Didim'de hemşerilerimizin turizm konusundaki mağduriyetini de biliyorum. 5 ay çalışan değil 12 ay çalışan bir ilçe yaratacağız. Aydın sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip. Havası, güneşi, denizi ve tarihi yerleri ile tam bir turizm cenneti. Turizmi top yekün ele alarak Milas'tan İzmir sınırına kadar tüm sahil şeridini ilmek ilmek işleyeceğiz. Göreceksiniz ki yalnızca turizm bile Aydın'ı ekonomik olarak zenginleştirmeye yetecek. Biz bu şahlanmayı başaracak birikime, tecrübeye, ekibe ve projelere sahibiz" dedi. - AYDIN