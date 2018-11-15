Ümmet Akın Kimdir? MHP'nin Aydın Adayı Ümmet Akın Nerelidir?

Şu anda Germencik Belediye Başkanı olan Ümmet Akın, MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. MHP'nin Aydın'da aday gösterdği Ümmet Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Ümmet Akın hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ÜMMET AKIN KİMDİR?

27 Kasım 1968'de Aydın, Ortaklar'da dünyaya gelen Ümmet Akın, iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca biliyor.

ORTAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Ümmet Akın, 2005-2009 yılları arasında Ortaklar Belediye Başkanlığı görevininde bulundu. Ardından 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde topladığı yaklaşık %60 oy oranı ile Ortaklar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etme başarısına ulaştı.

2014'TE GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Germencik Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ümmet Akın %40.3'lük oy oranı ile sandıktan 1. çıkarak Germencik Belediye Başkanı seçildi.

MHP'NİN 2019 AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Ümmet Akın, 2019 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerinde MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.