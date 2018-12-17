Ümmet Akın, "Mhp Fedakarlıkların Partisidir"

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekilen Ümmet Akın, MHP'nin fedakarlıkların partisi olduğunu ifade edip, verilen kararı saygı ve sadakatle karşıladığını açıkladı.Ümmet Akın yaptığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepinizin malumu olduğu üzere yaklaşık 2,5 yıl önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı niyetiyle yola çıktık. Bu süreçte tüm ilçelerimizi neredeyse köy köy mahalle mahalle gezdik, vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde dinledik, onların dertleriyle dertlendik. Buna göre projeler ürettik ve bu çalışmalarımız partimizde de teveccüh bularak genel başkanımızın tensipleri ile 09 Ekim 2018 tarihinde MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandım. Bu açıklama enerjimize enerji gücümüze güç kattı ve artan bir aşkla çalışmalarımıza devam ettik. Biz çalışırken sevenlerimiz çoğaldı taraftarlarımız arttı rüzgarımız fırtınaya dönüştü ve bugün seçimi kazanacak duruma geldik. Bugün gelinen noktada yine sayın genel başkanımızın takdirleriyle Aydın Büyükşehir Belediye başkan adaylığından çekiliyorum. MHP fedakarlıkların partisidir. MHP önce partim değil önce ülkem ve milletim diyen bir partidir. Bende bu kültürün yetiştirdiği bir evlat olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın takdirlerinin vatan ve milletin menfaatleri için olduğunu bilir ve benim şahsım için de vermiş oldukları bu kararı saygı ve sadakatle karşıladığımı kamuoyuna arz ederim" dedi."Halkın ıstırapları ile dalga geçenler, 31 Mart'ta halkın şamarını yiyecek"Büyükşehir Başkanlığı adaylığının geri çekilmesi üzerine sosyal medyada "Aydın'da su bir dönem daha ücretli olacak" diye gülücüklü paylaşım yapanlara da seslenen Akın, "Halkın ıstırapları ile dalga geçenler 31 Mart günü halkın şamarını yemeye mahkum olacaklardır. Ayrıca bizim projelerimiz artık toprağa ekildi ve baş vermeye başladı, bundan sonra biz olsak ta olmasak ta artık Aydın'ı yönetenler bu halka en pahalı suyu içiremeyeceklerdir. Benim pes edeceğimi, yılıp kenara çekileceğimi düşünenler bilsinler ki biz bu yola makam mevki için çıkmadık biz ilimiz için ülkemiz için hizmet aşkıyla koşturduk. Bundan sonrada bu gaye uğruna koşturmaya devam edeceğiz. Çünkü artık çok değerli halkımız Ümmet Akın'ı bir isim olmaktan çıkarmış, Aydın için bir vizyon ve bir kalkınma projesi haline getirmiştir. Dolayısıyla artık bizim bu zamana kadar halkımıza anlattığımız ve sözünü verdiğimiz vaatlerin gerçekleşmesi bizim boynumuzun borcu olmuştur. Halkımızı zenginleştirmek Aydın'ımızı kalkındırmak hedefiyle çıktığımız bu yolda bugüne kadar halkımıza vaat ettiğimiz 5 yıldızlı kenti oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biz, bizi biz yapan Aydın halkının en güzel şehre ve hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz" dedi."Yanında olanlara teşekkür etti"Seçim kampanyası boyunca yaptığı çalışmalarda yanında olan kişilere de teşekkür eden Akın,"Bugüne kadar yürütmüş olduğum bu seçim kampanyasında attığım her adımda yanımda olan, Aydın'ımız için gece gündüz demeden düşünen, çalışan ve üreten ekibime ve bu zorlu yarışta birlikte mücadele ettiğimiz cefakar MHP teşkilatlarımıza ve bana büyük teveccüh göstererek yağmur çamur demeden programlarımda bana eşlik eden halkımıza sonsuz şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - AYDIN